إعلان حظر التجوال في العاصمة عدن

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أعلنت قوات الدعم والإسناد حظر التجوال بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في إطار الاحتياطات الاحترازية من انتشار وباء «كورونا» المستجد، حفاظاً على أرواح سكان المدينة.

وأشار بيان صادر عن قيادة الدعم والإسناد بالمدينة إلى أن قرار حظر تجوال السكان في العاصمة عدن يأتي في إطار الحفاظ على سلامتهم، ودرءاً لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وأن الحظر يبدأ من الساعة العاشرة مساء حتى السادسة فجراً، ويبدأ تطبيقه من مساء الخميس 26 مارس ولمدة أسبوعين. كما أقرت إغلاق المحال التجارية والحرفية لمدة أسبوعين متتاليين، مؤكدة في تعميمها إنزال عقوبات قانونية بالمخالفين قد تصل إلى الحبس ودفع غرامات مالية.

وكانت قوات الدعم والإسناد أصدرت تعميماً قضى بإغلاق المولات وأماكن التجمعات في عدن، وذلك كإجراء احترازي ووقائي من تفشي فيروس كورونا.