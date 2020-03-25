استعدادات واسعة لمواجهة «كورونا» في اليمن

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

شهدت مناطق عدة في اليمن استعدادات مكثفة لمواجهة جائحة «كورونا»، رغم إعلان منظمة الصحة العالمية للمرة الثانية خلال يومين أن اليمن خالٍ من الفيروس، وتحدثت عن تجهيز مركز حجر صحي في عدن «لضمان الاستعداد والاستجابة في حال تأكيد ظهور حالات»، في حين أرسل مركز الملك سلمان للإغاثة طائرة مساعدات طبية الى عدن في إطار جهود دعم اليمن لمواجهة «كورونا».

من جانبه، عقد محافظ الحديدة، الدكتور الحسن طاهر، اجتماعاً مع قيادة السلطة المحلية في المحافظة لمناقشة إجراءات مجابهة كورونا في جميع المديريات المحررة، ودعا لتضافر الجهود ورفع جاهزية فرق الترصد الوبائي، وتشكيل فرق عمل للتوعية والتثقيف بمخاطر «كورونا» وظاهرة تفشيه.