«مسام» ينتزع 2257 لغماً خلال أسبوع

المصدر: عدن - واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن (مسام)، خلال الأسبوع الثالث من مارس الجاري، من انتزاع 2257 لغماً، متنوعة ما بين ألغام مضادة للأفراد، ومضادة للدبابات، وذخيرة غير متفجرة، وعبوات ناسفة. وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع وحتى الآن 154 ألفاً و240 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطرة أو بتر الأعضاء.