الحكومة اليمنية تدين احتجاز مئات المسافرين

المصدر: عدن - واس

دانت الحكومة اليمنية في بيان لها، قيام الميليشيات الحوثية، منذ يوم الاثنين الماضي، بمنع دخول المسافرين إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرتها واحتجازهم في العراء دون مأوى، وطالبت الحكومة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام وبصورة عاجلة بالضغط على ميليشيات الحوثي، للإفراج عن مئات المسافرين الذين احتجزتهم في مدينة عفار بالبيضاء، بذريعة ما سمته «الحجر الطبي»، دون تطبيق أدنى المعايير الصحية.

وأكدت الحكومة أنها قامت باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، وقامت بفحص كل القادمين من الخارج في المنافذ الحدودية للتأكد من خلوهم من أعراض هذا الفيروس، والحجر على المصابين منهم.