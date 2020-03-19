الأمن اليمني يحبط استهداف سوق شعبية بعبوة ناسفة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أحبطت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب عملية زرع عبوة ناسفة قرب إحدى الأسواق الشعبية في المحافظة، من خلال زرعها في أحد أكياس الأسمنت ووضعها على مدخل السوق، فيما أقدمت الميليشيات، مساء أول من أمس، على قصف حي السلام في مدينة مأرب بصاروخ باليستي، وكلها أعمال تخريبية تهدف إلى زعزعة الأمن في مأرب، بالتزامن مع شنها هجمات واسعة من خمسة محاور على المحافظة بهدف إسقاطها لكنها فشلت، وفقاً لمصادر عسكرية وأخرى أمنية في المحافظة.

كما شنت قوات الجيش اليمني، مسنودة بقبائل المرازيق، هجوماً واسعاً، أمس، على مواقع ميليشيات الحوثي في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف، وكبدتها خسائر كبيرة، وتمكنت من أسر 20 حوثياً وغنيمة خمس آليات عسكرية، وفقاً لمصادر ميدانية.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش شن هجوماً مباغتاً واستباقياً على تجمعات حوثية في جبهة صبرين غرباً، كان الحوثيون يعدون لهجوم كبير وخطة أكبر، لكن سرعان ما تحول دفاع الجيش والمقاومة إلى هجوم واسع خلّف العشرات من القتلى والجرحى والأسرى في صفوف الحوثيين.