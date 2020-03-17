قمة أوروبية طارئة اليوم

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

أعلن رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، أن قادة الاتحاد الأوروبي سيعقدون قمة طارئة عبر الفيديو، اليوم، حول أحدث تطورات فيروس كورونا، وسط تشديد الدول الأعضاء للقيود من أجل احتواء تفشي المرض.

وكتب ميشيل على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن جدول أعمال القمة سيشمل: «احتواء انتشار الفيروس وتوفير المعدات الطبية الكافية وتعزيز البحث والحد من التداعيات الاقتصادية هو أمر أساسي».

ودخلت دول أوروبية عدة في إغلاق، حيث أغلقت المدارس والمقاهي والمطاعم وقيدت جوانب أخرى من الحياة الاجتماعية في الأسابيع المقبلة، في محاولة لإبطاء انتشار الفيروس، وتم أيضاً فرض عدد من القيود الحدودية على مستوى منطقة شنغن.