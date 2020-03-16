تنديد بالسطو على «جامعة العلوم»

المصدر: عدن -وكالات

ندّد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بسطو ميليشيات الحوثي على جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، وأكد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عدم قانونية ممارسات الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها.

وأضاف أن «السطو على الجامعة هو امتداد لمسلسل السلب والنهب الذي فرضته الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على السلطة عام 2014، ومساعيها لفرض سيطرتها على مؤسسات التعليم الحكومية والأهلية وتمرير أفكارها الدخيلة»، محذراً كل المتورطين في جرائم السلب والنهب، سواء كانوا جهات أم أفراداً، بأنهم «خاضعون للمساءلة القانونية طال الزمن أم قصر».