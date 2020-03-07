«صحة الجوف» تدين انتهاكات الحوثي في المحافظة

المصدر: الجوف ■سبأنت

أدان مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الجوف، أمس، انتهاكات ميليشيات الحوثي للقطاع الصحي في المحافظة.

وقال مكتب الصحة في بيان: إن «الميليشيات الحوثية الانقلابية قامت بإحراق سكن الأطباء بهيئة مستشفى الجوف، ونهبت مخازن مكتب الصحة والمستشفى وعبثت بمحتوياته وأغلقت مستشفى الحزم، وحولت المباني الصحية إلى ثكنة عسكرية».

وأكد أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً للقوانين والأعراف الدولية، محملاً ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مشيراً إلى أن إغلاق المرافق الصحية وتحويلها إلى ثكنات عسكرية يهدد حياة المدنيين، لاسيما النساء والأطفال وكبار السن.

ودعا البيان المنظمات الدولية إلى توثيق هذه الجرائم وإدانة هذه الممارسات والعمل على التحقيق فيها بما يسهم في الحد منها وتقديم مرتكبيها للعدالة، مطالباً بإجراءات كفيلة لحماية المنشآت الصحية من انتهاكات ميليشيات الحوثي.