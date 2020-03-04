حكم حوثي بالإعدام على 35 برلمانياً

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمیلیشیات الحوثي، أمس، في العاصمة اليمنية صنعاء، بالإعدام تعزيراً بحق 35 من أعضاء البرلمان اليمني بتهمة التعاون مع التحالف العربي الداعم للشرعية.

وقال رئيس ھیئة الدفاع عن المعتقلین والمخفیین في الیمن، عبدالباسط غازي، إنه بعد ساعة من إعلان المحكمة التأجيل «فوجئنا بحضور رئیس النیابة والوكیل والطاقم الإعلامي والقاضي، وعقدت جلسة النطق بالحكم».

وأضاف غازي في منشور على «فيس بوك»، أن القاضي أصدر «حكمه الذي قضى برفض الدفع المقدم من ھیئة الدفاع، بعدم اختصاص المحكمة مكانیاً بنظر الدعوى».

وتتخذ الميليشيات من المحاكم الخاضعة لسیطرتھا وسيلة لإصدار أحكام ضد معارضیھا، إلى جانب مصادرة أموالھم وممتلكاتھم.