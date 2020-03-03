انتزاع 18 ألف لغم خلال فبراير

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أعلن مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، أسامة القصيبي، أن فرق المشروع نزعت قرابة 18 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، خلال شهر فبراير الماضي.

وأضاف في بيان نشره مكتب «مسام» الإعلامي، أن فرق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير 5677 لغماً وذخيرة غير منفجرة، بينها 355 لغماً مضاداً للدبابات و40 لغماً مضاداً للأفراد.

وقال القصيبي إن مجموع ما نزعته فرق المشروع الهندسية منذ يونيو 2018 ولغاية يوم 27 فبراير الماضي، بلغ 145 ألفاً و464 لغماً، تنوّعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.