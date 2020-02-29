اليمن يدعو «الكونغرس» الأميركي إلى دعم مشروعَي قرارين يدينان انتهاكات الحوثي

المصدر: واشنطن - سبأنت

دعا الوفد البرلماني برئاسة نائب رئيس مجلس النواب اليمني، عبدالعزيز جباري، أعضاء الكونغرس الأميركي، الى دعم مشروعي القرارين اللذين قدمهما عضوا الكونغرس الأميركي، النائب ويل هيرد والسيناتور توم كوتون، واللذين يدينان انتهاكات ميليشيات الحوثي لحقوق الإنسان في اليمن.

وتطرّق الوفد البرلماني خلال لقائه، أمس، مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الجمهوري بولاية إنديانا، عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، تيد يونغ، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، رون رايت، إلى الأوضاع الراهنة في الساحة اليمنية، وما تسبب فيه انقلاب ميليشيات الحوثي من جرائم بحق المدنيين، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثي قامت بزراعة أكثر من مليون لغم أرضي، ما أدى إلى مقتل الكثير من الأبرياء، بينهم أطفال ونساء في مختلف مناطق اليمن.

ولفت الى ما تقوم به الميليشيات الحوثية من نهب المساعدات الإنسانية والإمدادات الغذائية الضرورية وحرمان المستحقين منها، ما يزيد من معاناة الشعب اليمني، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثي تقوم بتكميم الأفواه وتزج بكل من يعارضها في السجون وتفجر منازلهم، وتجنّد الأطفال وتستخدمهم وقوداً لحربها العبثية.