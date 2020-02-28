هروب 13 حوثياً من سجن تعز

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر أمنية في محافظة تعز هروب عناصر أخطر خلية حوثية من سجن الشرطة العسكرية بالمحافظة، بالتواطؤ مع عناصر «الإصلاح» التي تسيطر على مركز الأمن والمؤسسات المدنية في المناطق المحررة بالمدينة.

وأشارت المصادر إلى أن 13 من عناصر ميليشيات الحوثي فرت من سجن الشرطة العسكرية بالمدينة أخيراً، والذين يشكلون أخطر خلية حوثية كانت تعيث بالمناطق المحررة فساداً، وتقوم بعمليات قنص وقتل وسلب ونهب وزراعة ألغام وعبوات ناسفة، قبل أن يتم أسرهم من قبل الجيش في منطقة الأشرواح وإيداعهم سجن الشرطة الذي تديره عناصر من حزب الإصلاح، الذين سهلوا عملية فرارهم والتحاقهم بمواقع عناصرهم في الحوبان شرق مدينة تعز.