الرئيس اليمني يتعّهد بالعمل من أجل تحقيق السلام

المصدر: عدن - واس

قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إن حكومته ستعمل مع الجميع من أجل تحقيق تطلعات السلام في بلاده، وأشاد خلال لقائه، أمس، وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند، بالمساعي والجهود الحميدة التي بذلتها ولاتزال تبذلها مملكة السويد في سبيل تحقيق السلام والاستقرار المنشود في اليمن.

وأكد هادي، متابعته تنفيذ اتفاق استوكهولم الذي رعته السويد بين الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية، لافتاً إلى أن «الانقلابيين لم يجنحوا للسلام مطلقاً ولا رغبة لديهم في ذلك إلا حين ما يشعرون بحاجتهم إلى مناورات لتحقيق أهداف وغايات يكسبون من خلالها الوقت للإعداد لمعركة جديدة».