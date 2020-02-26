«المشتركة» تسقط طائرة حوثية

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تمكنت القوات اليمنية المشتركة من إسقاط طائرة استطلاعية للميليشيات، أمس، في سماء مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، حاولت تصوير ورصد مواقع المشتركة في المديرية.



وأشارت مصادر، في قوات ألوية العمالقة، أنه تم إسقاط الطائرة أثناء تحليقها فوق غرب المديرية، وهي الطائرة الثانية التي يتم إسقاطها في المديرية خلال 10 أيام.



وأفشلت القوات المشتركة، الليلة قبل الماضية، عملية استحداث لمواقع وحفر خنادق من قبل الميليشيات «شرق كلية الهندسة» بشارع الـ50، في إطار خروقها وتصعيدها العسكري للهدنة بالقرب من مناطق المراقبة الأممية في المدينة، كما قصفت المشتركة جرافة دفعت بها الميليشيات باتجاه شارع 90 شرق مدينة الصالح، لهدف حفر خنادق ما أدى إلى تدميرها.



وكانت القوات المشتركة كشفت، أول من أمس، عن حقل ألغام جديد من مخلفات الحوثي، داخل حي المسنا السكني شرق مدينة الحديدة، ويمتد على مساحة 500 متر باتجاه مطاحن البحر الأحمر، مؤكدة تمكن الفرق الهندسية من تفكيك ونزع الألغام والعبوات الناسفة من الحقل. في الأثناء، واصلت الميليشيات قصفها لمواقع المشتركة والأحياء السكنية في أطراف مديرية الدريهمي الشرقية والشمالية، مستخدمة مختلف الأسلحة والعيارات، كما قصفت بأكثر من 25 قذيفة مزارع وأحياء سكنية في شرق مدينة التحيتا.