نجاة المقدشي من انفجار.. ومقتل 8 من مرافقيه

المصدر: مأرب - الإمارات اليوم ووكالات

نجا وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، الفريق الركن محمد علي المقدشي، من انفجار لغم أرضي في محافظة مأرب، شرق اليمن، أمس، وذكرت مصادر أن 8 من مرافقيه قتلوا في الانفجار.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن المقدشي كان في زيارة تفقدية لإحدى الجبهات الأمامية التي تم تطهيرها من ميليشيات الحوثي في جبهة صرواح، موضحاً أن الحوثيون كانوا قد زرعوا ألغاماً أرضية في تلك الجبهة قبل الانسحاب منها، وانفجر أحدها أثناء مرور موكب وزير الدفاع اليمني.

وقالت مصادر عسكرية أخرى، إن عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق الرابط بين صرواح ومدينة مأرب، انفجرت أثناء قيام المقدشي بزيارة تفقدية لجبهة «المشجح»، وأدى الانفجار إلى مقتل 8 من مرافقيه وإصابة آخرين.

وتشهد جبهات المشجح والمخدرة وهيلان وصرواح مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني مسنوداً بالتحالف العربي لدعم الشرعية، وميليشيات الحوثي، منذ مطلع الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها قوات الجيش من تحقيق اختراقات نوعية في الخطوط الأولى للميليشيات في هيلان والمشجح.