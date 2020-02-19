نهب 70% من أدوية المستشفيات الحكومية في صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

كشفت مصادر طبية في العاصمة اليمنية صنعاء عن قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بنهب 70% من مخصصات المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية في المدينة من الأدوية لمصلحة عناصرها العاملين في المجال الطبي والصحي.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات تقوم بنقل مخصصات المرافق الصحية العامة إلى مستشفيات خاصة ومراكز وصيدليات تابعة لعناصرها في المدينة، وتحت إشراف رئيس الهيئة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية، المحسوب على الحوثيين، محمد المداني.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات تعمل على تدمير القطاع الصحي الرسمي بشكل ممنهج، وتحويل مخصصاتها إلى خدمات صحية بديلة، تقوم بها عناصرها من أجل التربح والكسب على حساب المرضى اليمنيين، الذين يعانون الأمرين للحصول على الدواء والرعاية الصحية والطبية في المرافق العامة، التي باتت شبه معطلة نتيجة سياسة الحوثيين.