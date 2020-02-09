إسقاط طائرة مسيرة للميليشيات في الصفراء بصعدة

المصدر: صعدة - سبأنت

أسقطت الدفاعات الأرضية لقوات الجيش اليمني، أمس، طائرة مسيرة لميليشيات الانقلاب الحوثي في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

وقال قائد لواء حرب واحد العميد محمد الغنيمي لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، «إن الدفاعات الأرضية لقوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة للميليشيات الحوثية حاولت الاقتراب من مناطق سيطرة الجيش الوطني في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة».

وأضاف الغنيمي «رصدت أجهزة الاستطلاع تحليق طائرة مسيرة تحاول مهاجمة المواقع التي تتمركز فيها قوات الجيش، وتم إبلاغ الدفاعات الأرضية للجيش بالتعامل معها وإسقاطها»، مشيراً إلى أنه بعد تجميع أجزائها تبين أنها صناعة إيرانية.