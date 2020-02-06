12 ألف نازح يفرّون إلى مأرب

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم ووكالات

كشفت المنظمة الدولية للهجرة، أن نحو 12 ألف شخص أجبروا على الفرار من مناطق سكنهم إلى محافظة مأرب شمال شرق اليمن، بسبب العنف.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن مأرب تستضيف مئات الآلاف من النازحين داخلياً، وأشارت المنظمة إلى تقارير تفيد بأن أكثر من 1250 من العائلات النازحة تركت مخيم الخانق شرق صنعاء، حيث اتهمت الحكومة الشرعية في وقت سابق ميليشيات الحوثي الانقلابية باستهداف المخيم الذي يضم ما يقارب 1500 أسرة نازحة، ويقع في منطقة حريب نهم.

وأكدت المنظمة أن الكثير من النازحين يقيمون في العراء، موضحة أن المأوى الآمن والمستلزمات الضرورية والصحية والماء النظيف والنظافة الآمنة، ضمن الاحتياجات الضرورية التي يجب تأمينها للنازحين.