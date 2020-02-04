الحكومة اليمنية تنفي عقد لقاءات بين مسؤولي الشرعية والميليشيات

المصدر: عدن - وكالات

نفت الحكومة اليمنية ما رددته وسائل إعلام الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، عن عقد لقاءات بين مسؤولي الشرعية وقيادات حوثية، مؤكدة أن الميليشيات تهدف الى اصطناع انتصارات وهمية وخلق شرخ بين المكونات الوطنية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: «ننفي جملة وتفصيلاً الأكاذيب التي تروج لها عدد من وسائل الإعلام الحوثية عن عقد لقاءات أو محادثات أو وساطات مباشرة أو عبر وسطاء بين محافظ محافظة مأرب أو أي من المحافظات المحررة مع مرتزقة إيران من الميليشيات الحوثية».

وأضاف أن «الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على الدولة قتلت وشردت مئات الآلاف من اليمنيين ومازال في معتقلاتها الآلاف، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم خيانة دماء الشهداء الأبرار الذين بذلوا أرواحهم رخيصة لاستعادة الدولة والجمهورية ومن أجل عزة وكرامة اليمنيين».

‏وأشار الإرياني إلى أن الوفد الحكومي المفاوض هو المخول بملف الحوار مع الميليشيات الحوثية بهدف الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية على قاعدة المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2216.

وعن تطورات الأوضاع في جبهات القتال، قال وزير الإعلام اليمني: «جبهات القتال في مأرب والجوف والبيضاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية لديها لغتها الخاصة في الحوار التي تفهمها الميليشيات جيداً».

‏ودعا الإرياني وسائل الإعلام إلى «التحلي بالمصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة وعدم الوقوع ضحية الشائعات التي تروجها الميليشيات الحوثية حول جبهات نهم ومأرب والجوف بالتزامن مع المعارك والانتصارات الذي يحققها الجيش الوطني اليمني بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية».

معمر الإرياني:

«الميليشيات الحوثية قتلت وشردت مئات الآلاف من اليمنيين ومازال في معتقلاتها الآلاف».