المبعوث الأممي غريفيث يصل إلى صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس، إلى العاصمة اليمنية صنعاء في زيارة هي الثانية في أقل من نصف شهر، بالتزامن مع تصعيد ميليشيات الحوثي الانقلابية العسكري في جبهات شمال اليمن.

ووفقاً لمصادر مطلعة فإن غريفيث سيبحث مع قادة الميليشيات تطورات الأوضاع العسكرية وإمكانية خفض التصعيد، إلى جانب تدشينه الجسر جوي لنقل المرضى من مطار صنعاء الدولي، والذي أقرته قيادة التحالف العربي الأسبوع الماضي.

وذكرت المصادر أن غريفيث وصل إلى مطار صنعاء على متن طائرة أممية في زيارة تستغرق يومين، سيدشن خلالها الجسر الجوي من مطار صنعاء، الذي أعلنه التحالف العربي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ابتداء من 3 فبراير 2020، بعد نحو خمس سنوات من توقف الرحلات. ويدشن الجسر المعروف بـ«طائرات الرحمة» أولى رحلاته بنقل نحو 30 مريضاً من الحالات المستعصية للعلاج في العاصمتين المصرية القاهرة والأردنية عمان.