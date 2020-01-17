الميليشيات تعتقل اثنين من كبار المهندسين رفضا حجب الإنترنت

المصدر: صنعاء ■الإمارات اليوم

كشفت مصادر عاملة في مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، عن معلومات تفيد بقيام الميليشيات باعتقال اثنين من كبار المهندسين في المؤسسة، على خلفية قطع خدمة الإنترنت التي دخلت يومها السابع في اليمن.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات اعتقلت المهندس يحيى أحمد أبوالرجال، وزميل له، لرفضهما عملية حجب الإنترنت عن المستخدمين، بحجج وصفاها بالواهية وغير المقنعة، والتي تأتي في إطار سعي الميليشيات لفرض رسوم وإجراءات رقابية على الخدمة حسب وصفهما.

وكانت الميليشيات تناقضت في تصريحاتها بشأن أسباب انقطاع الإنترنت في اليمن، بين قطع الكابل في منطقة السويس بمصر، وأخرى للقيام بعمليات تحديث شبكات نقل الخدمة المحلية، فيما كشفت مصادر أخرى عن إجراءات تقنية تقوم بها عناصر وخبراء من «حزب الله» اللبناني لفرض رقابة على استخدام الإنترنت، بحجة أن ما شهده لبنان والعراق من ثورات، كان سببه الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.