33 انتهاكاً للميليشيات في تعز خلال شهر

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن رصده 33 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان طالت المدنيين في محافظة تعز خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

وذكر المركز في بيان صحافي أن فريقه الميداني استطاع توثيق مقتل 15 مدنياً بينهم طفل واحد، تسبب في قتلهم ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينها ثلاث جرائم قتل بشكل مباشر.

وأكد المركز مقتل ثلاثة مدنيين برصاص تشكيلات مسلحة غير شرعية وخمسة بنيران مسلحين مجهولين، فيما قُتل ثلاثة آخرون برصاص مباشر من مسلحين.

كما رصد الفريق الميداني للمركز إصابة ثلاثة مدنيين تسببت ميليشيات الحوثي بإصابة أحدهم برصاص قناص، فيما أصيب آخر برصاص مباشر لمسلح خارج إطار الدولة، وإصابة ثالث برصاص مسلحين مجهولين.

وذكر تقرير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، أن فريقه رصد وقوع 13 حالة انتهاك لممتلكات خاصة، منها تضرر أربعة منازل وثلاث مركبات بشكل جزئي نتيجة القصف من قبل ميليشيات الحوثي.

كما تضررت خمس مركبات جراء اشتباكات مسلحين خارج إطار الدولة، فيما تم رصد نهب محل صرافة من قبل مسلحين.