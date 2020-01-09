اعتداء حوثي على ناشطة يمنية

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء اعتداءً حوثياً على ناشطة يمنية انتقدت ردة فعل الحوثيين حول مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وأفادت مصادر حقوقية بأن عناصر الميليشيات أقدمت على اقتحام منزل الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، ابتسام أبودنيا، والاعتداء عليها بالضرب المبرح، مشيرة إلى أن مسلحين حوثيين اقتحموا منزلها، وباشروا الاعتداء عليها بالضرب والتعذيب مع بعض أفراد أسرتها، على خلفية منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقدت فيها بذخ الاحتفاء بمصرع قاسم سليماني، فيما موظفو اليمن من دون رواتب منذ خمس سنوات.