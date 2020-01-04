الميليشيات تغلق عدداً من مخابز صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أقدمت ميليشيات الحوثي الإيرانية، خلال اليومين الماضيين، على إغلاق عدد من المخابز والأفران في العاصمة اليمنية صنعاء، بحجة مخالفتها، فيما أكد أحد مالكي الأفران أن الإغلاق جاء عقب رفضهم دفع اتاوات مالية جديدة فرضتها الميليشيات عليهم.

وذكر أن الميليشيات الحوثية بدأت حملة على المحال التجارية في العاصمة مع مطلع العام الجديد، في إطار استراتيجية جديدة تضيّق على أصحاب المحال التجارية في مناطق سيطرتها، وبدأتها بالأفران والمخابز التي تتصل بشكل مباشر بحياة السكان اليومية، مشيراً إلى أن الميليشيات تفرض عليهم إتاوات بنسبة 90% من عوائد أعمالهم، وهي حالات نهب واضحة لمكاسب أصحاب المحال لمصلحة عناصرها.