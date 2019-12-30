حملة اعتقالات حوثية بحق زعماء قبائل طوق العاصمة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

نفّذت ميليشيات الحوثي الانقلابية حملة دهم واعتقالات، طالت عدداً من شيوخ قبائل طوق العاصمة اليمنية صنعاء، خلال اليومين الماضيين، وفقاً لمصادر قبلية، أكدت إقدام الميليشيات على اعتقال عدد من شيوخ قبائل حاشد وهمدان وبني بهلول وسنحان وبني مطر، وهي قبائل تقع في طوق العاصمة صنعاء. وأكدت المصادر أن عمليات الدهم والاعتقال بحق شيوخ صنعاء جاءت من قبل جهاز ما يمسى «الأمن الوقائي»، التابع للميليشيات، الذي تشرف عليه مجموعة من الخبراء الإيرانيين، والتي تأتي في إطار مخاوف الحوثيين من انتفاضة قبلية في صنعاء، على خلفية تضييق الخناق اقتصادياً على سكانها، الذي كان آخره مصادرة العملة الجديدة، ووقف شبكات الإنترنت، وفرض إتاوات على جميع المهن.