الميليشيات تختطف 19 من ضباط الأمن في صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء، عن قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية باختطاف واعتقال عدد من ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية في العاصمة، بتهمة التآمر والخيانة وموالاتهم لنظام الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.

وأشارت المصادر لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الميليشيات اختطفت واعتقلت 19 من أفراد الأجهزة الأمنية في العاصمة، بينهم ضباط كبار، ووجهت إليهم تهمة التآمر والخيانة، وتورطهم في أعمال تخريبية، موضحة أن الاختطاف جاء على خلفية رفض أفراد الأمن في صنعاء توجيهات حوثية لشن حملات على التجار وأصحاب المحال والباعة لفرض إتاوات مالية عليهم.

وأكدت المصادر أن العملية جاءت على خلفية رفض كبير في أوساط الأجهزة الأمنية لإجراءات الميليشيات الأخيرة في مناطق سيطرتهم، ومنها مصادرة العملة الجديدة، وفرض الجبايات والإتاوات بشكل رسمي على أصحاب المهن والمحال التجارية وجميع الأنشطة في مناطقهم، حيث يتهم الحوثيون من يرفض توجيهاتهم بالانتماء إلى نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، الذي قاد ضدهم انتفاضة في ديسمبر من عام 2017.