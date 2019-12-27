«مسام» ينتزع 1325 لغماً حوثياً خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر

المصدر: الرياض - سبأنت

انتزع المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، التابع لـ«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري، 1325 لغماً متنوعاً، زرعتها الميليشيات الحوثية المتمردة.

وأوضح المركز في بيان له بأنه تمكن من انتزاع 12 لغماً مضاداً للأفراد، و397 لغماً مضاداً للدبابات، وعبوتين ناسفتين، و914 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1325 لغماً متنوعاً خلال الأسبوع الثالث لهذا الشهر.

وأشار إلى أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع بلغ 118 ألفاً و541 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطرة أو بتر الأعضاء.

وأكد البيان أن المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) في اليمن يهدف إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.