إضراب نقابي يُجبر الميليشيات على رفع قيود الإنترنت

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

قالت مصادر يمنية، إن إضراب نقابة شبكات الإنترنت في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بالعاصمة اليمنية صنعاء، أجبر الميليشيات على اتخاذ قرار برفع بعض القيود على خدمة الإنترنت، وإعادة العمل بالتعرفة السابقة للإنترنت، وإعادة الأجهزة التي نهبتها الميليشيات من ملاك الشبكات اللاسلكية.

وجاءت الخطوة الحوثية عقب إضراب شامل لنقابة ملاك شبكة الإنترنت في مناطق الحوثيين، أدت إلى شلل تام في جميع المناطق، خصوصاً أنها جاءت بعد اختطاف ميليشيات الحوثي رئيس نقابة شبكات الإنترنت، أحمد العليمي، والأمين العام علي البدوي، بعد لقاء جمعهما بأحد قادة الميليشيات.

ودعت النقابة ملاك الشبكات إلى الاستمرار في الإضراب المفتوح وإيقاف الشبكات، كما دعت النشطاء والمهتمين إلى مساندة هذه القضية وصولاً إلى الإفراج عن المعتقلين، وتحقيق المطالب المشروعة لملاك الشبكات.

وكانت ميليشيات الحوثي، قد فرضت قيوداً على الإنترنت خلال الآونة الأخيرة، ومنها رفع أسعار الخدمات، ومصادرة أجهزة الشبكات تخوفاً من استخدام النشطاء للإنترنت في الدعوة للاحتشاد ضد الميليشيات.