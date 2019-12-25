«العملة الجديدة» تتسبب في وفاة يمنية بصنعاء

المصدر: صنعاء - وكالات

تسببت «العملة الجديدة»، أمس، في وفاة زوجة یمنیة بأحد مستشفیات العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر طبیة وإعلامية إن «مواطناً أسعف زوجته إلى ھیئة مستشفى الثورة، وعند وصوله للاستعلامات لدفع تكالیف الرقود والعلاج، أخرج ما لدیه من العملة النقدیة الجدیدة، إلا أن موظفي الاستعلامات رفضوا أخذھا واستلامھا من المواطن، لإنقاذ حیاة الزوجة».

وأشارت المصادر إلى أن المواطن استغاثھم لسرعة إنقاذ حیاة زوجته التي تنازع الموت، وعرض علیھم أخذھا، بشكل مؤقت كي یتم إسعاف وإنقاذ حیاة زوجته، وسیقوم باستبدالھا بعملات قدیمة.

وأوضحت المصادر أن متاھات تفاوض الزوج مع الاستعلامات أخرت إسعاف زوجته المتعبة، لیجدھا بعد لحظات فارقت الحیاة.