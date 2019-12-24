حملة حوثية لـ«تجنيد الطالبات»

المصدر: عدن - وكالات

اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بتنفيذ حملة ممنهجة لاستدراج وتجنيد الطالبات في المدارس، وذلك ضمن أعمال الميليشيات الإرهابية المتصاعدة في ما تبقى من مناطق سيطرتها، ودعت الحكومة اليمنية المنظمات الدولية لإدانة هذه الممارسات الإجرامية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن الحملة التي تقوم بها الميليشيات تهدف إلى إلحاق الطالبات بتشكيلاتها المسلحة «الزينبيات»، واستخدامهن في مهام التجسس على الجلسات النسائية ومداهمة المنازل وقمع الاحتجاجات بعد إلحاقهن بدورات تعبوية وإخضاعهن لبرامج تدريبية.

ودعا الإرياني المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق المرأة والمناهضة للعنف ضد النساء والحقوقيين والنشطاء لإدانة هذه الممارسات الإجرامية، وجميع أشكال الاعتداء الذي تتعرض له المرأة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، والضغط للحيلولة دون استخدامها في الأعمال القتالية.