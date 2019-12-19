مقتل 3 مدنيين وإصابة 18 بانفجار لغمين حوثيين في الجوف

المصدر: الجوف - وكالات

لقي ثلاثة مدنيين مصرعهم وأصيب 18 آخرون، في انفجار لغمين زرعتهما ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وأكدت مصادر محلية أن لغماً أرضياً، انفجر بسيارة رباعية الدفع في منطقة قيسيين شرق مديرية خب والشعف، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وإصابة 13 شخصاً كانوا على متن السيارة، بالإضافة إلى تدمير السيارة.

إلى ذلك، قالت مصادر محلية في الجوف، إن خمسة أطفال أصيبوا، أمس، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية المتون غرب المحافظة. وأوضحت المصادر أن اللغم انفجر بسيارة تقل أطفالاً ومدنيين أثناء مرورها في إحدى الطرق الفرعية بمديرية المتون، وأشارت إلى أن الألغام الأرضية في اليمن تسببت في سقوط عشرات الضحايا في مختلف مناطق الجوف، فيما تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية زراعة الألغام والعبوات الناسفة وبشكل عشوائي على الطرق والممرات ومزارع المواطنين اليمنيين.