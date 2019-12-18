«المركزي» اليمني: عملية مصارفة لمستوردي المشتقات النفطية

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

بدأ البنك المركزي اليمني، أمس، تنفيذ عملية مصارفة خاصة بمستوردي المشتقات النفطية، وفق الطلبات المقدمة إليه، وبحسب الآلية الخاصة، وبسعر صرف أقل من أسعار السوق.

وذكر المركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني أن هذا الإجراء يأتي في إطار المهام المنوطة بالبنك، بغية تحقيق الاستقرار في أسعار صرف العملات الأجنبية، بما يضمن توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية، مؤكداً استمرار تنفيذ أعماله والمهام المسندة إليه بشكل طبيعي، ما سيساعد في تحقيق الاستقرار بأسعار الصرف، في إطار مساعي البنك لتحقيق استقرار اقتصادي عام.