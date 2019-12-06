البحرية الأميركية تصادر أجزاء صواريخ إيرانية مرسلة للحوثيين

المصدر: واشنطن - وكالات

قال مسؤولون أميركيون إن سفينة تابعة للبحرية الأميركية صادرت «كمية كبيرة» من أجزاء صواريخ إيرانية موجهة، يشتبه في أنها كانت مرسلة إلى الحوثيين في اليمن.

وأضافوا أن تلك هي المرة الأولى، التي تصادر فيها أجزاء صواريخ متقدمة بهذا القدر، وهي في طريقها إلى اليمن، وفقاً لوكالة «أسوشيتيدبرس» الأميركية. وتمت المصادرة من زورق صغير، وقام بالعملية البحرية الأميركية وفريق من خفر السواحل الأميركي في وقت متأخر من الأربعاء في بحر العرب.

كما ذكر المسؤولون أن الواقعة توضح استمرار تهريب الأسلحة بالمخالفة للقانون للحوثيين.