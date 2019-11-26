«مسام» ينزع 4797 لغماً وذخيرة غير منفجرة خلال 3 أسابيع

المصدر: عدن - وكالات

أعلن مدير عام مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، أسامة القصيبي، أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري 1611 لغماً وذخيرة غير منفجرة، ليصل مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر ولغاية يوم 21 منه الى 4797 تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

وقال القصيبي، في بيان له، إن الفرق نزعت خلال الأسبوع الماضي 1092 ذخيرة غير منفجرة و15 عبوة ناسفة، و492 لغماً مضاداً للدبابات و12 لغماً مضاداً للأفراد.

وذكر القصيبي في بيانه أن مجموع ما نزعته فرق المشروع منذ انطلاقه وحتى الآن بلغ 107 آلاف وستة ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.