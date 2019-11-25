الميليشيات تعدم أحد أبناء قبيلة عباس في البيضاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أقدمت عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية على إعدام احد أبناء قبيلة عباس في محافظة البيضاء، التي تفرض عليها حصاراً، وتقوم بعمليات استفزاز تجاه القبيلة الواقعة في مديرية الشرية، ما أدى إلى ارتفاع التوتر بين الجانبين، وفقاً لمصادر محلية.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر الحوثي أعدمت علي الصباحي في قرية عباس بمديرية الشرية، أثناء ما كانت تقوم بعمليات استفزازية للقبيلة، بهدف اجتياح مناطقها والتمركز فيها، بعد رفض أبناء القبيلة ذلك منذ اجتياح المحافظة في 2015، موضحة أن عملية الإعدام ستفجر الوضع بين الجانبين بعد التوتر الحاصل بينهما.