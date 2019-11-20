مضادات «الحزام الأمني» تتصدى لطائرات مسيرة حوثية

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تصدت المضادات الأرضية، التابعة لقوات الحزام الأمني في محافظة أبين بجنوب اليمن، الليلة قبل الماضية، لطائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، كانت تحلق في أجواء منطقة عسكرية بمديرية لودرن، في إطار التعاون المشترك بين الحوثي وجماعة الإخوان الإرهابية التي تحاول التسلل إلى مناطق في أبين وعدن.

وذكرت مصادر عسكرية أن الطائرة المسيرة حلّقت في سماء «لواء الأماجد» بمنطقة دثينة بلودر، وتعاملت معها مضادات الطيران وأجبرتها على الفرار، مشيرة إلى أن الطائرة ليست الأولى التي يتم التصدي لها في أجواء المنطقة ولواء الأماجد منذ تأسيسه بتكليف من قيادة التحالف العربي، من أجل تحرير منطقة ثرة ومكيراس في البيضاء.