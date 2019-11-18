«الحزام الأمني» تحذّر من تحركات عسكرية لـ«الإخوان» في أبين

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

حذّرت عمليات قوات الحزام الأمني في قطاع أحور بمحافظة أبين بجنوب اليمن، أمس، من تحركات عسكرية لعناصر «الإخوان» (حزب الإصلاح) في المديرية، بهدف إفشال تنفيذ اتفاق الرياض، داعية قواتها إلى رفع الجاهزية القتالية للدرجة القصوى لجميع السرايا والنقاط.

وذكرت عمليات الحزام أن قيادة القطاع استدعت كل القوات الى جميع مواقعها الرسمية، وذلك بعد ورود معلومات عن تحركات لقوات الإصلاح من مدينة عتق باتجاه شقرة، مؤكدة استعدادها لصد أي عمليات عسكرية لتلك العناصر الإرهابية في أبين، أو الجنوب بشكل عام.

وكانت مصادر محلية في شبوة أكدت قيام عناصر الاصلاح بعمليات تحريك لعناصرهم وأسلحتهم من مأرب باتجاه مديرية حبان في شبوة، ونشرت عناصرها في مناطق سكنية بالمديرية لحماية تحركاتها العسكرية باتجاه مدينة شقرة في أبين، ما يجعل الوضع قابلاً للانفجار في أي لحظة.