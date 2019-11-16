فيروسات مجهولة تفتك بسكان تعز المحاصرة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

ذكرت مصادر طبية، في محافظة تعز اليمنية، أن سبعة أشخاص توفوا، أمس الجمعة، جراء انتشار فيروسات لم يتم تشخيصها، تجتاح مدينة تعز منذ أسابيع، وتصيب سكان المدينة المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية - منذ أربع سنوات - بالهلع والخوف. ووفقاً للمصادر فإن سبع حالات وفاة سُجلت، أمس، بسبب فيروسات لم يتم التعرف إليها حتى اللحظة، بعد تسجيل خمس حالات وفاة، أول من أمس، في الوقت الذي يتهدد حياة عشرات من المصابين المقدر عددهم بالآلاف، ليرتفع عدد الوفيات إلى 112 حالة وفاة منذ انتشار الفيروسات المجهولة في المدينة قبل ثلاثة أسابيع.

وكانت إحصائية رسمية كشفت، قبل يومين، عن وفاة 100 شخص، وإصابة 50 آخرين في تعز، بسبب الحميات، والتي يعتقد أن إحداها حمى الضنك، وتنتشر في مدينة تعز ومديريات المسراخ والتعزية والشمايتين ومقبنة، والتي تأتي على رأس قائمة أكثر المناطق تسجيلاً للإصابة بتلك الأمراض.