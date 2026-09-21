سلطان عُمان يُعزّي محمد بن راشد في وفاة أحمد بن راشد آل مكتوم

بعث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في وفاة أخيه المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيًا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم سُموّه وكافة أفراد أسرته الصبر والسّلوان.