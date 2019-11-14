الولايات المتحدة وبريطانيا تؤكدان دعمهما لليمن

المصدر: الرياض - سبأنت

أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا دعمهما لأمن اليمن واستقراره، حيث عبر السفير الأميركي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، عن دعم بلاده للجهود الرامية إلى تحقيق أمن اليمن واستقراره، بما يمثل ذلك من أهمية أمن واستقرار المنطقة والعالم، مؤكداً دعم بلاده ليمن موحد وآمن ومستقر، وتعزيز مجالات التعاون القائمة في مواجهة المخاطر والتحديات والإرهاب.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس، الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بمناسبة توقيع اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وأكد هادي تطلعه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار الشامل في ربوع اليمن، متطلعاً إلى دعم الولايات المتحدة الأميركية في هذا الإطار.

وأضاف أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة في إطار توحيد الجهود وحل الخلافات والتباينات، بالطرق والوسائل السلمية، معتبراً أن المشكلة مع الانقلابيين الحوثيين في تبعيتهم لطهران التي تعمل على زعزعة أمن اليمن واستقراره والمنطقة والعالم عبر أدواتها ودعمها للإرهاب.

في سياق متصل، أكد السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، دعم بلاده لأمن اليمن واستقراره ووحدته وشرعيته الدستورية، وأعرب عن تمنياته بعودة الأمن والاستقرار وتجاوز اليمن مرحلته الراهنة وتنفيذ بنود اتفاق الرياض.