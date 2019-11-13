قافلة غذائية إماراتية لذوي الدخل المحدود في شبوة

المصدر: شبوة - وام

سيّرت دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، قافلة غذائية تضم 350 سلة غذائية، تزن 28 طناً إلى منطقة جول الريدة بمديرية ميفعة في محافظة شبوه اليمنية استفاد منها 2135 فرداً من الأسر معدومة الدخل والأشد احتياجاً، وذلك في إطار جهودها الرامية لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً صعبة.

وأعرب المستفيدون، عقب تسلمهم المواد الإغاثية، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على وقفتها الأخوية في محنتهم وجهود الإغاثة المتواصلة لأبناء شبوة.

جدير بالذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وزعت منذ بداية «عام التسامح» 33 ألفاً و24 سلة غذائية بمعدل 1888 طناً و480 كيلوغراماً، استهدفت 157 ألفاً و125 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة.