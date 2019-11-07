حمى «الضنك» تفتك بمناطق سيطرة الميليشيات في الحديدة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر طبية في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، انتشار وباء حمى الضنك في مناطق عدة، متسبباً في وفيات وإصابات كثيرة، أغلبها في مديرية الجراحي جنوب شرق المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات واصلت منع دخول الأدوية والمحاليل الخاصة بمكافحة الوباء إلى مناطق عدة، وتقوم بمصادرتها ونقلها إلى معاقلها في صعدة وعمران، الأمر الذي فاقم المشكلة الطبية في ظل وفاة أكثر من 22 مريضاً، وإصابة العشرات في أقل من أسبوعين بمديرية الجراحي وحدها، مؤكدة أن الوباء منتشر في مديرية جبل راس المجاورة للجراحي، وقرى عدة في مديرية بيت الفقيه، وغيرهما من المديريات الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

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حالة وفاة بـ«الضنك» بمديرية الجراحي وحدها، في أقل من أسبوعين.