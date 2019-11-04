الميليشيات تتجه إلى فصل مئات الموظفين في مناطق سيطرتها

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

وجّهت وزارتا المالية والخدمة المدنية، الخاضعتان لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً في العاصمة صنعاء، جميع الجهات الرسمية بالقيام بعملية إسقاط أسماء كل الموظفين في الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية من المتغيبين والمنقطعين عن العمل الذين يقدّر عددهم بالآلاف.

وجاء التوجيه ضمن رسالة تعميم وجهتها الوزارتان لجميع القطاعات العامة في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها بالتزامن مع توجيهات بصرف نصف راتب عن شهر ديسمبر من عام 2017، بمناسبة احتفالهم بذكرى المولد النبوي الشريف، على أن يتم الصرف للعاملين الموجودين في مقار عملهم، والعمل على إسقاط أسماء المتغيبين واستبدالهم بعناصر أخرى.

ووفقاً لمصادر مطلعة في العاصمة صنعاء فإن الميليشيات تسعى من خلال التعميم الأخير إلى الاستحواذ بشكل كامل على الوظيفة العامة في مناطق سيطرتها.