بدعم إماراتي.. افتتاح مركز جراحة العظام في عدن

المصدر: عدن - وام

أعادت الإمارات الأمل لمرضى العظام في اليمن، بتلقي العلاج المناسب، بعد أن دخل مركز أمراض وجراحة العظام والمفاصل في مستشفى الجمهورية بعدن الخدمة، عقب إعادة ترميم وإنشاء المركز تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في إطار خطة تأهيل وتجهيز وتطوير المستشفى.

وحرصت الإمارات، عبر ذرعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، على ترميم المركز بقسميه (الرجال والنساء)، الذي يتسع لـ112 سريراً، بما في ذلك إنشاء غرفة للعمليات وغرفة إفاقة، وأربع عيادات خارجية، وغرفتين للأطباء والممرضين، وغرفة الصيدلية، بالإضافة إلى تأثيثه بشكل كامل، وتقديم سيارتي إسعاف.

وأكد وزير الصحة اليمني، الدكتور ناصر باعوم، أن الإمارات بذلت جهوداً كبيرة لدعم القطاع الصحي اليمني على مستوى تأهيل البنية التحتية ودعم الآليات وتزويد المستشفيات بالأدوية والمستلزمات، مشيراً إلى أن المرفق الطبي المتخصص بجراحة العظام في عدن سيخدم المرضى من سكان عدن والمحافظات اليمنية الأخرى.

وخلال مراسم افتتاح المركز، التي حضرها ممثلون عن وزارة الصحة، أشاد رئيس هيئة مستشفى الجمهورية التعليمي، الدكتور أحمد الجرباء، بالدعم الذي قدمته الإمارات للمستشفى.