ضبط صواريخ وأسلحة في الساحل الغربي

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

كشفت مصادر في القوات المشتركة، أنه تم ضبط كمية كبيرة من المتفجرات والألغام والأسلحة في الساحل الغربي، بينها صواريخ «لو» كانت في طريقها لميليشيات الحوثي قادمة من إيران، وأوضحت المصادر أن الأسلحة ضمت أيضاً صواريخ حرارية وذخائر ثقيلة ومعدلا البيكا، والدشكا، وذخائر كلاشينكوف، وكميات من المواد التي تستخدم في صناعة الألغام والمتفجرات.

وأوضحت المصادر أن نقطة عسكرية للقوات المشتركة في منطقة الحيمة شمال الخوخة، تمكنت من اكتشاف عملية التهريب في سيارتين، كانتا مموهتين بتحميل بعض الأغراض العادية فوق الأسلحة ليصعب كشفها.