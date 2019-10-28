مواجهات بين ميليشيات الحوثي وعناصر مسلحة جنوب صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

شهدت منطقة حدة جنوب العاصمة اليمنية صنعاء مواجهات بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة بين عناصر مسلحة وميليشيات الحوثي الانقلابية، وفقاً لمصادر محلية، مؤكدة أن المواجهات كانت بين عناصر تابعة للشيخ القبلي طارق ناجي الصوفي وعناصر حوثية، بعد منعهم الصوفي من دخول منزله قرب مبنى الأمن المركزي الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات وقعت بعد مشادات حادة عقب منع المليشيات الصوفي من دخول منزله، ما دفع قبائل خوان التي ينتمي إليها الصوفي إلى التداعي والحشد، والتوجه نحو جنوب العاصمة لمساندة شيخهم والتمركز في مناطق عدة بالمدينة.

وفي صعدة، قصفت مقاتلات التحالف مواقع عدة للميليشيات في مديرية باقم، وأخرى في منبه وشدا.