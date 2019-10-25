صراع حوثي داخلي على مصادر المال والتموين

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً باقتحام منزل أحد قياداتها البارزين في المدينة، مشيرة إلى أن عناصر حوثية اقتحمت منزل رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار، عبدالحافظ السمه.

وأشارت المصادر إلى أن العملية جاءت في إطار الخلافات بين أجنحة الحوثيين حول السيطرة على مصادر المال والتموين، ومنها شركة كمران التي تعد إحدى أهم الشركات المصنعة للسجائر في اليمن، مؤكدة أن عملية المداهمة والاقتحام تمت فجر أمس، وأن المقتحمين قالوا إن لديهم توجيهات من المحكمة الجزائية.