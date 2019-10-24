الإمارات تسيّر قافلة مساعدات غذائية لمديرية التحيتا بالحديدة

المصدر: الحديدة - وام

سيّرت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، ضمن برنامجها المتواصل لإغاثة غير القادرين على امتداد الساحل الغربي اليمني.

وشملت المساعدات سلالاً غذائية استفاد منها أكثر من 1000 أسرة موزعة على أربع قرى في منطقة المجيلس جنوب التحيتا، والتي تحظى كغيرها من مناطق الساحل الغربي باهتمام دولة الإمارات خصوصاً قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب المساعدات الغذائية بهدف تخفيف معاناة المواطنين اليمنيين وتطبيع حياتهم.

من جانبهم، عبّر المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات التي تواصل مد يد العون للشعب اليمني بوجه عام في إطار مسيرة الخير والعطاء بتوجيهات القيادة الرشيدة.

• المساعدات شملت سلالاً غذائية استفاد منها أكثر من 1000 أسرة موزعة على أربع قرى.