514 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي خلال 10 أيام

المصدر: عدن ـ سبأنت

قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير حقوقي لها، إنها وثقت 514 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال 10 أيام في أكتوبر الجاري في محافظات عدة تقع تحت سيطرتها، أو المحافظات والمدن التي لاتزال تتعرض لهجمات من قبل عناصرها.

وأفادت الشبكة بأن الانتهاكات بحق المدنيين التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي توزعت بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان، والقنص المباشر وزرع العبوات الناسفة، والتهجير القسري، وتقويض سلطات الدولة، وزراعة الألغام، ودهم المنازل، وترويع المواطنين، ونقل السلاح إلى الأحياء السكنية، وإغلاق دور العبادة، ونهب وتفجير المنازل.

ومن بين تلك الانتهاكات 51 حالة قتل، من بينهم 14 طفلاً، وست نساء، كما تسببت الميليشيات في مقتل أسرة كاملة مكونة من خمسة أفراد، هم الأب والأم وثلاثة أطفال، في منطقة حزيز بمحافظة صنعاء، أثناء ملاحقة سيارتهم.

كما رصدت الشبكة 34 إصابة، بينهم سبعة أطفال وخمس نساء.