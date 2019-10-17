14 ألف جريمة ارتكبها الحــــوثيون ضد المدنيين في إب

المصدر: إب - وكالات

كشف تقرير حقوقي أصدره مركز الجند لحقوق الإنسان، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت نحو 14 ألفاً و398 جريمة وانتهاكاً لحقوق الإنسان بمحافظة إب وسط اليمن، خلال السنوات الخمس الماضية، من 15 أكتوبر 2014 وحتى 15 أكتوبر الجاري.

وتنوّعت الجرائم والانتهاكات التي وثقها التقرير في المحافظة بين القتل والإصابة والتهجير والاختطافات والنهب والاعتداء والسطو المسلح وتفجير المنازل وانتهاكات أخرى، وسلط التقرير الذي حمل عنوان «سنوات النكبة الخمس»، الضوء على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي، إضافة إلى جرائم الجنايات والفوضى الأمنية التي تديرها عصابات مسلحة منفلتة على علاقة بقيادات عليا داخل الميليشيات، بحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لقناة «العربية».

وأوضح التقرير أن محافظة إب شهدت 2206 جرائم قتل وإصابة خلال الأعوام الخمسة الماضية، مشيراً إلى أن معظمها جرائم انتهاكات أمنية قام بها مسلحون حوثيون، إضافة إلى جرائم الفوضى الأمنية وانتشار السلاح الذي تسببت فيه ميليشيات الحوثي منذ سيطرتها على المحافظة.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيات الحوثية اختطفت 4054 مواطناً يمنياً خلال الأعوام الخمسة الماضية، تعرض فيها الكثير منهم لعمليات تعذيب نفسية وجسدية مروعة، وتوفي منهم أكثر من 21 جراء التعذيب الجسدي والنفسي بسجون الحوثي، إضافة إلى إعدام تسعة مواطنين بعدد من المديريات، وتسجيل 15 حالة اغتيال لضباط وسياسيين في المحافظة خلال سيطرة الميليشيات على إب.

ووثق التقرير عمليات تفجير وحرق منازل قامت بها الميليشيات، طالت 81 منزلاً لمعارضين ووجاهات قبلية وقيادات سياسية وأخرى في الجيش اليمني والمقاومة في عدد من مديريات المحافظة.

وأكد التقرير ارتكاب عناصر الميليشيات 1021 جريمة ابتزاز مالي وفرض إتاوات على تجار وباعة وملاك مؤسسات، وتجنيد 1120 طفلاً تم الزج بهم في جبهات القتال الحوثية، إضافة إلى التهجير القسري والتشريد، وتسببت الميليشيات في تشريد 2109 أسر عبر التهجير القسري الذي فرضته على عدد من المناطق الرافضة للانقلاب وعمليات القصف المدفعي والصاروخي، إضافة إلى عمليات المطاردة والاختطافات التي أدت إلى هروب وتشرد عدد كبير من تلك الأسر.

وكشف التقرير أن الميليشيات داهمت 991 منزلاً ومتجراً ومؤسسة، ونهبت 1255 منزلاً ومؤسسة ومتجراً ومقراً حزبياً، فضلاً عن نهب مساعدات إنسانية وبيعها في المحال والأسواق العامة، وبلغ إجمالي الجرائم والانتهاكات الحوثية التي طالت المساكن والمؤسسات والأملاك العامة والخاصة في المحافظة 2327 جريمة.

وأشار التقرير إلى قيام الميليشيات بطرد ووقف نشاط تسع منظمات إغاثية وإنسانية محلية وخارجية، ضمن العراقيل التي تفرضها على المنظمات الدولية، موضحاً أن الجرائم المرصودة أقل بكثير من الجرائم والانتهاكات الفعلية التي حدثت في المحافظة، حيث إن ما تم رصده هو ما استطاع فريق الرصد توثيقه فقط.